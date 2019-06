Gareca rescató "el carácter del equipo" para eliminar a Uruguay

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de Perú, habló en conferencia de prensa luego de la clasificación a la semifinal de la Copa América luego de vencer a Uruguay en los penales.

"Fue un partido muy disputado ante un rival muy difícil, que es complicado en todos los aspectos. En lo futbolístico creo que no fue un buen partido, muy trabado, pero rescato el carácter del equipo para afrontar este tipo de compromisos", declaró el Tigre. "Estoy muy contento por la gente, como lo viven en Perú debe estar contenta, es para ellos. Quiero dedicárselo a Jefferson (Farfán) también", añadió. La Foquita tuvo que abandonar el certamen por una lesión que lo marginará durante varios meses.

El entrenador argentino se refirió también a la goleada recibida por Brasil en la fase de grupos. "El resultado no le gustó a nadie. Lo tomo como parte del juego y como un aprendizaje. No lo tomamos como un drama y como algo que no tiene solución. Somos una selección de actitud, independientemente de algún traspié", expresó. "Creo en la selección y la capacidad de todos los que formamos parte de la Selección de Perú. Es una selección muy fuerte anímicamente. Después futbolísticamente por ahí tenemos bajones, pero es bueno recuperarse y corregirse. Por supuesto que queremos jugar mejor y estamos en condiciones de eso. Vamos a enfrentar a una selección de la jerarquía de Chile y hay que prepararnos bien", concluyó.

Perú se enfrentará a la selección trasandina el próximo miércoles desde las 21.30 en el Arena do Gremio.

TyC Sports