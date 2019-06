"Fracaso es no intentar y Paraguay lo ha dado todo"

El argentino Eduardo Berizzo, director técnico de Paraguay, afirmó que "siempre estamos expuestos a derrotas, pero fracasar es otra cosa, es no intentar, no dar todo, y hemos dado todo", tras la caída de sus conducidos ante Colombia por 1 a 0, en el Arena Fonte Nova de Salvador por la tercera fecha del Grupo B en la Copa América de Brasil.

"Hoy el equipo no estuvo preciso en el juego ofensivo, y eso se paga frente a un rival como Colombia, una selección muy buena y con mucho oficio", se lamentó el DT cordobés, de 49 años.

"El partido lo definieron dos acciones puntuales, la falta de definición nuestra en

jugadas de ataque, y perder el balón en el momento del gol colombiano", indicó.

"Fallamos en los pases de mitad de campo hacia adelante y eso no nos permitió atacar con mucha fluidez, pero tuvimos pasajes donde jugamos de igual a igual" aceptó el ex defensor de Newellś Old Boys y River Plate.

Paraguay quedó con dos puntos en el grupo, producto de sendos empates ante Qatar (2-2) y frente a Argentina (1-1) y ahora depende del resultado del partido que jugarán mañana Japón (1) y Ecuador (0). Solo una igualdad entre japoneses y ecuatorianos llevaría a la "Albirroja" a los cuartos de final del torneo continental.

"Sería un premio a los dos partidos y medio buenos, que hemos jugado hasta aquí en el torneo", se ilusionó el "Toto" Berizzo, quien volvió a poner énfasis en que "La selección paraguaya lo ha dado todo, hay tristeza en el vestuario, pero si finalmente quedamos eliminados, no lo tomaremos como un fracaso", insistió.