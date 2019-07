Luego de que Brasil conquistara la Copa América tras derrotar a Perú, Casemiro no quiso entrar en polémicas sobre las explosivas declaraciones de Lionel Messi, aunque dejó un sutil mensaje contra el capitán argentino.

"Los que tienen boca hablan lo que quieren. No me toca a mí hablar, es un tema delicado", aseguró el volante. Y agregó: "No me corresponde decir si el arbitraje hizo bien, todos intentamos hacer lo mejor y hay que felicitar a Perú por la gran Copa que hizo".