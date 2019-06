Hernán Crespo hizo un análisis futbolístico del rendimiento de la Selección Argentina en su presentación ante Colombia e hizo foco en la actuación de Lionel Messi y Sergio Agüero, destacando que son dos futbolistas que no se caracterizan por iniciar la presión en ataque.

En una entrevista que le concedió a TyC Sports, el entrenador del Taladro resaltó la actuación de los dos delanteros elegidos por Lionel Scaloni y explicó cuál puede ser la falla del equipo.

"Argentina no logra tener equilibrio porque tenés dos jugadores que no te ayudan defensivamente como son el Kun Agüero y Messi, que son dos jugadores que en los últimos metros hacen un desastre, pero a la hora de replegar…", manifestó.

"Es difícil agregar más gente sin descuidarse demasiado, por lo que hay que ver quién puede hacer esa conexión, algo que en su momento hacía muy bien Di María", continuó con su análisis Crespo.

Y cerró: "Son fundamentales, pero no hay presión defensiva de parte de ellos y eso te obliga a replegarte y no es fácil cubrir el campo cuando no hay una presión inicial. No pasa por mirar solo para adelante, sino que hay que mirar para atrás". (TNT Sports)