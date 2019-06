Coutinho: "El VAR es positivo para el fútbol"

El delantero del seleccionado de Brasil, Philippe Coutinho, consideró hoy que el uso del VAR es "positivo" pese a los dos goles anulados a su equipo anoche frente a Venezuela en el partido que finalizó igualado cero a cero por la Copa América.

"No puedo decir si el VAR fue justo anoche porque fueron dos jugadas complicadas, pero debieron ser bien anuladas porque pienso que su uso es positivo para el fútbol", analizó el delantero del Barcelona, luego del partido jugado en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahia, consignó EFE.

Es que el árbitro chileno Julio Bascuñań anuló a instancias del VAR dos goles de Brasil, uno de ellos anotados por Coutinho, lo que podría haberle dado el triunfo al seleccionado anfitrión ante la sorprendente Venezuela.

"El uso de la tecnología es positiva y no creo que el VAR haya sido determinante para que Brasil no pudiera ganar. Sucede que no jugamos nuestro mejor partido y el rival acertó en su planteo", indicó Coutinho.

Brasil lidera el Grupo A de la Copa América con 4 puntos y el próximo sábado se medirá con Perú, que ayer le gano 3 a 1 a Bolivia, en el Arena Corinthians, de Sao Paulo.

Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, tiene 4 puntos, Venezuela 2 y cierra Bolivia sin unidades.