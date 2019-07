Beligoy y sus sospechas sobre el uso del VAR en Brasil-Argentina

Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, se explayó hoy sobre la carta que le envió a la CONMEBOL para pedir “la grabación de imágenes y audio de la Sala VOR del partido” que Argentina perdió con Brasil, en el que hubo “dos jugadas claras de penal en favor de la Selección Argentina y llamativamente no fueron informadas al árbitro principal”.

“No fue un arbitraje que haya estado a la altura de las circunstancias. Estamos convencidos de que fueron dos jugadas claras de penal en favor de la Selección Argentina y llamativamente no fueron informadas al árbitro principal. Tal vez fueron revisadas, pero no entendemos por qué eso no pasó”, manifestó en una entrevista con TyC Sports.

Para Beligoy, “hay dos jugadas muy claras, y teniendo esta herramienta tan valiosa, no haberla utilizado en una semifinal de Copa América llama poderosamente la atención”.

Por otro lado, recordó que “está confirmado que antes del partido no funcionaron los sistemas de comunicación de los árbitros”, lo que alimenta más las suspicacias.