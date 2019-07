Aunque aún no ha brillado, Messi es el principal temor de Brasil

Lionel Messi ha anotado un solo gol en la presente edición de la Copa América y, jugando más en función del equipo, no ha mostrado aún su mejor versión, esa que deslumbra semana a semana en Europa. Sin embargo, la Pulga es el rival más temido para Brasil de cara a la semifinal que se disputará mañana en el Mineirao.

Ex jugadores de la Canarinha y futbolistas que integran actualmente al Seleccionado brasileño expresaron su preocupación para el trascendental choque de mañana ya que, coinciden, Leo puede aparecer en cualquier momento.

"Cuando tienes a Messi... ¡todo es posible! Messi se viene arriba en estos partidos grandes. Es justo ahora cuando Argentina más lo necesita y Leo sabe responder a estos retos", señaló hace unos días Rivaldo, campeón mundial en Corea-Japón 2002.

Otro campeón del mundo y crack de todos los tiempos, Ronaldo, elogió las cualidades del rosarino. "¿Qué decir de Leo? ¡Que juegue toda la vida! Yo creo que Leo es un jugador que está para hacer disfrutar a la gente. Con 32 años podría rechazar una Copa América más, pero ahí está dejando de disfrutar sus vacaciones para estar una vez más con su selección e intentar conseguir un título porque Argentina lleva también bastante años sin lograrlo".

Por el lado de los futbolistas que mañana enfrentarán a Argentina en Belo Horizonte, Coutinho, compañero de la Pulga en el Barça, había asegurado antes de conocer que la Albiceleste sería su rival que "Argentina sería muy difícil, Messi decide en cualquier momento". Por su parte Malcolm, otro compañero de Leo en su club, dijo que "Messi no deja de sorprenderme las cosas que hace porque no es nada previsible. Sabemos que puede cortar por la izquierda, pero no sabemos cuándo va a cortar. Espera el ángulo exacto, el momento exacto. Hoy Messi es el mejor de todos y está por encima de todos. Puede decidir un partido en dos minutos".

Por último, el defensor Thiago Silva reivindicó la figura del 10 argentino a pesar de que todavía no ha explotado como se espera en la Copa América. "Para mí es el mejor jugador de la historia, el mejor que vi jugar, y es siempre un privilegio muy grande poder enfrentarlo. No vi a Pelé ni a Zico, que son jugadores de los que se habla mucho.Tampoco vi a Maradona. Al único que vi jugar de esa manera es a Messi, un jugador diferente a todos", analizó.