AFA postuló al Malvinas como probable sede de la Copa América 2020

Este lunes, desde AFA enviaron a Conmebol un video de presentación con los estadios que albergarían los encuentros que se jueguen en el país. Entre ellos está La Bombonera, de Boca, con capacidad para 49 mil personas, el Mario Alberto Kempes de Córdoba (57 mil espectadores), el Malvinas Argentinas de Mendoza (40 mil), el San Juan del Bicentenario (26 mil) y el Cilindro de Avellaneda, de Racing (55 mil).

Lo sorpresivo es que entre las posibles sedes no figure el estadio Monumental, donde la Selección disputó durante varios años todos los partidos de Eliminatorias y ganó el Mundial 78. Hasta el momento AFA no explicó el motivo de la no inclusión pero queda claro que es un pase de factura para la dirigencia millonaria que siempre fue muy crítica con sus pares del ente mayor.