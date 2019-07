A todo o nada: Argentina se mide ante Brasil en busca de la final

El seleccionado argentino protagonizará hoy una nueva edición del clásico sudamericano frente a su par de Brasil, anfitrión de la Copa América, en busca de la clasificación a una nueva final del torneo.

Esta histórica semifinal se disputará desde las 21.30 en el estadio “Mineirao” de Belo Horizonte, con arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, y será transmitida por los canales TV Pública, TyC Sports y Directv Sports.

El ganador se asegurará un lugar en la definición que se disputará el domingo 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro ante Chile o Perú, que jugarán el miércoles en Porto Alegre.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, habrá dos tiempos de quince minutos y de persistir la igualdad se definirá el ganador con tiros desde el punto penal.

Esta será la primera vez en la historia que Argentina y Brasil se enfrentarán en una semifinal de Copa América, el trofeo que la “albiceleste” pretende conquistar por 15ta vez, luego de 26 años.

El pentacampeón mundial, por su parte, lo levantó en ocho oportunidades y las últimas dos fueron de manera consecutiva, en Perú 2004 y Venezuela 2007, tras derrotar en la final a Argentina (3-0)

El seleccionado albiceleste, conducido por Lionel Scaloni, alcanzó esta semifinal tras dejar en el camino a Venezuela en los cuartos de final, a partir de un triunfo 2-0 en Río de Janeiro.

Previamente, el conjunto argentino tuvo una primera fase de menor a mayor ya que debutó con una preocupante derrota ante Colombia (0-2), luego rescató un empate frente a Paraguay (1-1) y en la última fecha se aseguró la clasificación en el segundo puesto del grupo B tras la victoria (2-0) sobre Qatar, uno de los invitados junto a Japón.

El camino de Brasil tampoco fue apabullante: se presentó con un triunfo (3-0) sobre Bolivia pero con reprobaciones de su público, luego empató (0-0) con Venezuela y recién en la última jornada tuvo una contundente goleada (5-0) contra Perú que lo dejó como líder del grupo A.

En cuartos de final, el seleccionado dirigido por Tite no pudo superar a Paraguay, su verdugo en las ediciones de 2011 y 2015, en el tiempo reglamentario y, luego del empate sin goles, avanzó de ronda tras ganar 4-3 en los penales.

Por sus números en el torneo, el peso de la localía y tiempo de trabajo, Brasil podría imponerse como el candidato pero Argentina se lo pelea con la presencia de Lionel Messi, considerado por los propios jugadores brasileños como el "mejor jugador de la historia", y la sed de revancha que arrastran los pocos protagonistas que quedan de una generación que llevó al seleccionado hasta dos finales de Copa América y una de Mundial.

Al frente de la renovación quedó el santafesino Scaloni, quien a pesar de su inexperiencia como entrenador ya logró dejar al equipo en la puerta de una nueva definición y se ilusiona con cortar una extensa racha exenta de títulos en mayores.

El ex defensor, acompañado por otros integrantes del seleccionado como Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, fue flexible a la hora del armado del equipo y mutó el 4-4-2 que tenía planeado en la previa en un 4-3-3 con el tridente ofensivo integrado por Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez, más un central,como Juan Foyth, en el lateral derecho.

A pesar de la conformidad con el rendimiento ante la 'Vinotinto”, el cuerpo técnico todavía analiza el ingreso de un mediocampista, Giovani Lo Celso o Ángel Di María, para reforzar esa zona ante el potencial del rival.

Brasil, por su lado, no cambiará su postura pero todavía no tiene definida su alineación ya que el lateral izquierdo Filipe Luis arrastra una molestia muscular y, en caso de no llegar, será reemplazado por Alex Sandro.

En el mediocampo se impone el retorno de Casemiro tras cumplir la fecha de suspensión, en lugar de Allan y en ofensiva se mantendrán los peligrosos Gabriel Jesús, Coutinho, Everton y Firmino, quienes lograron que no se siente la pesada ausencia de Neymar.

-Probables formaciones-

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis; Arthur y Casemiro; Gabriel Jesùs, Coutinho, Everton; Roberto Firmino. DT. Tite.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Hora de comienzo: 21.30

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)

Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador)

VAR: Leodán González (Uruguay)

TV: TV Pública, TyC Sports y Directv Sports.