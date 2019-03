Contundente mensaje de Modric sobre el Real Madrid

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, reiteró que al club blanco siempre se la da "por muerto, y vuelve" y calificó como "muy peligroso" el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax de Amsterdam, que se disputa este martes (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu.

"Nosotros no hacemos caso a los rumores. Estamos concentrados en hacerlo lo mejor posible. Al Madrid siempre lo damos por muerto y siempre vuelve. En 2015 no ganamos nada y dijeron que estábamos muertos y después ya sabéis lo que pasó. Por eso hay que confiar en nosotros, vamos a seguir luchando por este club y esta camiseta. Este equipo tiene un buen futuro", manifestó en rueda de prensa en alusión al posible regreso de José Mourinho al banquillo blanco.

Luka Modric, que disputa su séptima temporada en el equipo y ha ganado 15 títulos, entre ellos 4 Liga de Campeones, confesó que el regreso de la 'Champions' siempre es muy especial y tildó de "clave" el partido contra el Ajax, un equipo "muy bueno, joven y ambicioso".

"Ellos no van a cambiar mucho en su estilo porque en casa y fuera juegan de la misma manera. No tienen nada que perder y mucho que ganar, por eso es un partido muy peligroso. Hay que tener paciencia, estar tranquilos y muy juntos", deseó el internacional croata.

"Queremos estar en cuartos y no va a ser fácil, pero estamos preparados y vamos a hacer un gran partido. Pasar la eliminatoria significaría mucho para nosotros", añadió después de la doble derrota en los clásicos de la Copa del Rey y LaLiga Santander contra el FC Barcelona.

Acerca del estado anímico tras la eliminación copera y el casi adiós al título liguero, admitió que el vestuario está "tocado", pero que afortunadamente el partido de 'Champions' viene muyu pronto para "no lamentarse por lo que pasó".

"Tenemos que enfocarnos en la 'Champions' e intentar olvidar lo que pasó. Hemos trabajado bien estos dos días, y en los partidos contra el Barça no lo hicimos mal, sobre todo en la Copa, pero no tuvimos gol. Confiamos en que el gol llegue mañana", indicó.

Acerca del rendimiento del delantero galés Gareth Bale, aseguró que "está bien", aunque quizás no está atravesando por la mejor fase de su carrera. "Me pasó a mi en el pasado. Lo veo feliz y con ganas para que vuelve el Gareth que todos conocemos. No podemos olvidar fácilmente lo que ha hecho por este club, aunque ahora no esté en la mejor forma. No veo que sea su fin, tiene mucho que dar a este equipo. Lo único tiene que hacer es trabajar, trabajar y trabajar", aconsejó.

"NOS HA FALTADO CONTINUIDAD"

Al margen del poco acierto ante el gol, Modric consideró que la irregularidad en los resultados y rendimiento han 'condenado' al Real Madrid en la primera mitad del curso. "Cuando algo no va bien hemos hablado, como en una familia. Y después, el equipo ha reaccionado bien. Pero nos falta continuidad esta temporada. Empezamos bien, luego perdimos dos o tres partidos y otra vez. Y nos ha faltado gol, también. Todavía queda mucho y no podemos rendirnos", analizó.

A nivel personal, admitió que no ha empezado "bien" la temporada, pero que a partir del Mundial de clubes se encuentra "mucho mejor". "Ahora estoy en nivel bueno. ¿Cristiano? Cristiano es un jugador que echarían en falta todos los equipos. Buscarle un recambio es casi imposible. Lo que ha hecho por este club claro que nos falta", lamentó.

No obstante, justificó que el Real Madrid intentara que otros jugadores como Karim Benzema, Gareth Bale o Marco Asensio cobraran una mayor cuota de protagonismo para tratar de minimizar su marcha a la Juventus. "Lo que intentó el club es que otros jugadores intentaran cubrir su función, y eso no es fácil porque Cristiano ha metido 50 goles. Que algunos dieran un paso adelante y dos ó tres jugadores marcaran 15 o 20 goles y eso no lo tenemos. Cristiano no está aquí y el club ha puesto su fe en Gareth, Asensio, Karim, ha traido a Mariano y Vinicius, pero, a veces, las cosas no salen como queremos", explicó.

Sobre el brasileño, indicó que Vinicius aporta "velocidad" y "algo diferente". "Todavía es muy joven, pero tiene un enorme talento y muchas ganas. Lo que está haciendo es muy bueno para el equipo. Es un chico maravilloso, con personalidad y estamos para ayudarle a crecer y seguro que en un futuro será un jugador importante para el Real Madrid", auguró.