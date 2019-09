"Contra River verán al Vélez que todos conocen"

El DT de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, aseguró que el próximo domingo ante River en el Monumental, por la séptima fecha de la Superliga, los hinchas verán al equipo "que todos conocen", consultado ante la chance de adoptar la estrategia ultra defensiva de Boca en el superclásico.

"Vélez es un equipo que si el rival tiene la pelota se la voy a sacar. No nos vamos a apartar de lo que venimos haciendo. Si es verdad que hay que tener recaudos, pero verán al Vélez que todos conocen", señaló Heinze en conferencia de prensa desde la Villa Olímpica de Ituzaingó.

"Les digo a mis jugadores que vas a jugar un partido contra el mejor, como es River, y que hay que jugar con el corazón. En la vida hay momentos y oportunidades, uno tiene que buscarlos", indicó el entrenador entrerriano.

Heinze no dio pistas sobre la formación y destacó que el encuentro será "muy importante y lindo", pero advirtió que no será definitorio. "No es un partido que si sacás adelante ya está. Intentaremos que la racha en ese estadio se corte, ayudaremos a los chicos", agregó el entrenador de Vélez.

El "Gringo" señaló que River es un equipo que "motiva el análisis" y que como entrenador se nutre de ese ejercicio.

"Si ellos corren y tienen intensidad, nosotros tenemos que correr y tener la misma o más intensidad", añadió el ex defensor de Newell's Old Boys.

Por último, Heinze recurrió al humor para hablar sobre el defensor Milton Casco, ex compañero en Newell's: "le tengo que agradecer a Milton porque me hizo jugar un año, corría para todos lados y yo estaba tranquilo atrás. Si el entrenador me decía que Milton no iba a jugar, yo tampoco lo hacía".

Vélez visitará a River el próximo domingo por la séptima fecha de la Superliga. El encuentro comenzará a las 20 y será controlado por Andrés Merlos.