Conte, tajante con Icardi: "Está fuera de nuestro proyecto"

Desde que finalizó la temporada pasada que comenzaron los rumores sobre la salida de Mauro Icardi del Inter de Milán, y los hechos han ido reforzando esa posibilidad con el correr de los días. Incluso, el delantero no viajó con el equipo para realizar la gira por Asia y se ha estado entrenando en soledad, a la espera de un posible pase a la Juventus.

Y hoy, el que se refirió a su situación fue el entrenador del equipo, Antonio Conte, quien fue tajante sobre su futuro: "Icardi está fuera de nuestro proyecto. Esta es la realidad", aunque no dio ninguna explicación por la cual no está en su consideración, sobre todo teniendo en cuenta que aún no ha llegado ningún jugador en su posición.

| RUEDA DE PRENSA#Conte: "Lukaku es un jugador del Manchester United. Le conozco muy bien de cuando estuve entrenando al Chelsea".#ManUtdInter #ICC2019 pic.twitter.com/4J2IXwuBIL — Inter (@Inter_es) July 19, 2019

"Lukaku me gusta pero hoy es jugador del Manchester United. Lo conozco muy bien de cuando estuve en Chelsea. No será fácil preparar estos amistoso sin delanteros pero el mercado está abierto", declaró visiblemente molesto.

Finalmente, dijo que "es difícil predecir el mercado. Tenemos que crear un grupo. Tenemos la misma visión que el club a la hora de fichajes y salidas. Tengo confianza, aunque esperaba estar más avanzado con este tema a estas alturas".