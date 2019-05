Conte aflojó y dijo que estudiará el "caso Icardi"

El flamante entrenador de Inter de Italia, Antonio Conte, adelantó que analizará "caso por caso" la situación de los jugadores del actual plantel, entre ellos el delantero argentino Mauro Icardi, con quien todavía no tomó contacto.

"Evaluaremos cada caso, entre ellos el de Icardi, y tomaremos la decisión que sea mejor para el club", dijo Conte en diálogo con la BBC, en declaraciones que reprodujo la agencia italiana ANSA.

"No tuve contacto todavía con Icardi. Apenas comienzo a respirar el aire 'nerazzurro' y debo empezar esta etapa con el pie correcto porque para mí es un nuevo desafío en mi carrera". agregó

Conte, quien reemplazará en el cargo a Luciano Spaletti, aseguró que quiere "reescribir la historia y llevar a Inter a codearse con los mejores del mundo"; que eligió al club "por su proyecto y por su historia"; y que trabajará "con entusiasmo, corazón y sentido de pertenencia".

Esto último pareció ir dedicado a los hinchas más radicalizados de Inter, los de la "Curva Norte", quienes emitieron un duro comunicado recordándole a Conte su pasado en "la Juve".

"Nosotros no somos Juventus. Para nosotros, ganar es lo único que cuenta -escribieron los fanáticos en su página de Facebook-. La Curva Norte no olvida su pasada albinegro y nuestra preocupación apunta sobre todo al aspecto moral. Ser de Inter significa ganar respetando al rival, aceptar la derrota y no buscar excusas. Buen trabajo mister Conte y el deseo de que demuestre pronto estar a la altura de este club".