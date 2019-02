Conocé la "bomba" argentina que conquistó a Mayweather

Las redes sociales estallaron por la imagen de una argentina con el reconocido boxeador norteamericano Floyd Mayweather. Ambos paseaban por un centro comercial de Los Ángeles cuando ella lo reconoció y se acercó para pedirle una foto. La seguridad del pugilista se interpuso pero él pidió que liberaran su paso y aceptó su pedido. Dialogaron unos instantes y luego… Floyd preguntó si podía darle su número de teléfono.

¿Quién es ella? La modelo Yasmila Mendeguía, quien participó del programa Gran Hermano en 2016 y ahora se encuentra trabajando en México (también es bailarina y actriz).

"Estaba en una tienda con amigas y amigos. Y cuando lo veo, y le quiero pedir una foto, un guardaespaldas se interpuso. Pero él pidió que me dejaran pasar y nos sacamos unas fotos. Se quedó hablando con nosotros acerca de venir a México, de fiesta. Parece muy buena onda y hasta me pidió el contacto. Me encanta esa forma tan escandalosa que tiene de ser", reveló la marplatense de 22 años.

No es la primera personalidad con la que se muestra públicamente, ya que Yasmila también había sido invitada al escenario por el cantante colombiano Maluma en uno de sus shows.