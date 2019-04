La vigésima edición de la Maratón Internacional de Mendoza tuvo seis mil inscriptos pero hay una de ellas que se destacó sobre el resto. Se trata de Adela Barrios, una alvearense que llegó con la ilusión de ganar la prueba de los 42 kilómetros pero no imaginó que su tarea iba a quedar en la historia de la competencia ya que su marca en esa distancia (2h47m44s) fue récord para la rama femenina.

"No me lo esperaba. Estoy muy feliz pero más allá del resultado, la amabilidad de estos eventos te motiva a conseguir logros y eso es lo más valioso que uno se lleva", expresó la deportista de 33 años tras cruzar la meta en los Portones del Parque General San Martín.

Y agregó: "Lo disfruto más porque es en mi tierra. Triunfar en tu provincia tiene un condimento extra y lo comparto con toda la gente que dejó la comodidad de la sábana o las ganas de comerse un asado, para venir a compartir esta carrera".

Además, en su relato, contó como fue la preparación para conseguir este hecho sin precedentes en la Maratón Internacional Mendoza: "Han sido cinco meses de preparación muy intensa. Tuvimos dos test y corrimos la media maratón de la Ciudad. Llegamos a meter semanas de 192 kilómetros. Es mucho esfuerzo, hay que tener constancia para este tipo de carreras que son extenuantes. Siempre digo que en una maratón uno sobrevive, y hoy tuve suerte porque sobreviví de la mejor manera".

"Fue algo loco, venía dolorida y cada cartel que pasaba me decía 'tengo que llegar al siguiente'. Por eso cuando vi el reloj me emocioné mucho, el aliento de la gente me empujó a llegar al final", cerró.