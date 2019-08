Conmebol admitió el mal uso del VAR en Brasil-Argentina

poco menos de un mes del final de la Copa América, Wilson Seneme, responsable arbitral por Conmebol, junto a Héctor Baldassi, uno de los integrantes de la comitiva, hablaron de la implementación del VAR durante la competencia en el programa 90 minutos de Fox Sports.

Relacionado al partido entre Brasil y Argentina por las semifinales de la Copa América, y la jugada entre Arthur y Otamendi, en la que el brasileño le comete infracción al argentino, ambos coincidieron en que esa jugada debió ser revisada por el árbitro, y que el VAR: "Nos sirvió para sumar ejemplos de cómo se debe proceder", destacó Seneme.

Y siguió: "Lo peor que puede pasar es que haya una jugada con evidencias para revisión y que la gente pregunte '¿y por qué no la revisaron?'. Es lo que no queremos que pase en un partido y estamos tratando de evitarlo. En la otra no; en la primera jugada hay un pisotón del delantero (Agüero) al defensor (Dani Alves). Ahí no hay evidencia para una revisión".

Por otro lado también aseveraron que se está trabajando a fines de que en un futuro próximo, la conversación entre árbitro y VAR sea pública, es decir, que se pueda escuchar lo que están hablando para de esa manera acabar con la confusión de criterios e interpretaciones, en referencia a quién las sostuvo.

Fuente: Marca y Fox Sports