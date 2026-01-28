Con un gol espectacular de Ángel Di María, Rosario Central derrotó 2-1 a Racing en el Cilindro
En un partidazo en Avellaneda, Rosario Central derrotó a Racing 2-1 con goles de Di María y Véliz. Maravilla Martínez descontó para los de Costas.
Racing pierde 2 a 1 frente a Rosario Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona B, que se disputa en un Cilindro de Avellaneda que se encuentra en pésimo estado.
El delantero Ángel Di María puso el 1-0 para Rosario Central ante Racing a los 24 minutos del primer tiempo. Tras un saque del arco de Jeremías Ledesma, la pelota le cayó al campeón del mundo que abrió a su derecha para el delantero Alejo Véliz. Este último tocó al medio para el chileno Vicente Pizarro que volvió a abrir a su izquierda para Di María que hizo pasar de largo a Santiago Sosa con un sutil enganche, entró al área y sacó un exquisito remate de tres dedos que se coló en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.
El golazo de Ángel Di María para el 1-0 de Central
El delantero Alejo Véliz marcó el 2-0 para Rosario Central ante Racing a los 35 minutos del primer tiempo.
Alejo Véliz marcó el 2-0 tras un contragolpe fulminante
Tras una larga revisión del árbitro Fernando Echenique en el VAR, el delantero Adrián Martínez descontó para Racing ante Rosario Central a los 46 minutos del primer tiempo.