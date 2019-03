Con Funes Mori, Rayados avanzó a semis de la Concachampions

Monterrey de México, con el mendocino Rogelio Funes Mori, se clasificó semifinalista de la Liga de Campeones de la Concacaf pese a perder anoche como visitante por 1 a 0 ante Atlanta United de Estados Unidos.

El equipo mexicano logró el pase a la próxima instancia, en donde jugará ante Kansas City de Estados Unidos o Independiente de Panamá, que jugarán esta noche, debido a que en el partido de ida había vencido por 3 a 0.

El único gol del encuentro, jugado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, lo marcó el venezolano Josef Martínez, señaló SoccerWay.

En Monterrey fueron titulares Barovero (ex Rafaela, Vélez, Huracán y River), Funes Mori (ex River), Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago; River, Godoy Cruz y Racing) y Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente).

En Atlanta fueron titulares Ezequiel Barco (ex Independiente), Eric Remedi (ex Banfield) y Gonzalo Martínez (ex Huracán y River).

Esta noche jugarán en el Children's Mercy Park de Kansas, el Kansas City de Estados Unidos e Independiente de Panamá. En la ida ganó el equipo panameño por 2 a 1 y el triunfador de la serie jugará ante Monterrey.

La restante semifinal ya tiene como protagonistas a dos equipos mexicanos, Santos Laguna y Tigres de la UNAM, con cotejos a jugarse el 2 de abril (local Tigres) y el 9 (con localía de Santos Laguna).

El ganador de este certamen se clasificará para representar a la Concacaf en el próximo mundial de la FIFA que aún no tiene sede designada.