¿Cómo serían los próximos dos torneos de la Superliga?

La Superliga se reunió esta tarde con el objetivo de avanzar sobre el calendario de los próximos dos campeonatos de Primera División en el fútbol argentino. Si bien no hubo confirmaciones al respecto, se acordó definir el tema en un plazo máximo de 15 días.

Lo más probable es que en el segundo semestre del año se dispute un certamen con la modalidad de todos contra todos (24 equipos y 23 fechas). En tanto, 2020 arrancaría con una competencia de dos zonas de 12 clubes con una final (resta confirmar si habrá promedios).

En la reunión no se tocó el tema de las deudas de los equipos, pero en los próximos días podría haber novedades. La presencia de Daniel Angelici llamó la atención, ya que no suele asistir a este tipo de encuentros, mientras que San Lorenzo no contó con representación.