Cómo será la gira de Los Pumas por Australia y cómo está le historial contra los Wallabies

Después del histórico triunfo ante los All Blacks en la cancha de Vélez, Los Pumas tendrán una exigente gira por Oceanía en el marco del Rugby Championship 2025 . El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi jugará contra Australia en las ciudades de Townsville y Sydney en septiembre.

El sábado 6 de septiembre en Townsville, los albicelestes afrontarán la tercera jornada del torneo ante el combinado local, mientras que el 13 del mismo mes será la revancha en Sydney.

El plantel viaja con la confianza que dejó el histórico triunfo en Vélez por 29-23 sobre los All Blacks, el primero conseguido en suelo argentino, luego de haber caído en Córdoba por 41-24. Además, los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró estarán presentes nuevamente.

Si bien el historial de enfrentamientos ante los oceánicos es adverso, hay algunos datos alentadores para Los Pumas , sobre todo en los últimos tiempos. El año pasado, en La Plata, los australianos se impusieron ajustadamente por 20-19, pero una semana más tarde, en Santa Fe, Argentina firmó una de sus mejores producciones ofensivas y se impuso por un aplastante 67 a 27.

En tanto, aún sigue fresco el recuerdo de la victoria en Sydney en 2023, donde los albicelestes vencieron por un ajustado 34 a 31 en el debut del mendocino Rodrigo Isgró. Asimismo, el seleccionado argentino acumula 13 triunfos en la historia del Rugby Championship, cinco de ellos frente a Australia, y espera ampliar esa marca en esta travesía. Estos son los partidos disputados entre ambos en Australia:

31/07/1983 – Brisbane: Australia 3 vs. Los Pumas 18 07/08/1983 – Sydney: Australia 29 vs. Los Pumas 13 06/07/1986 – Brisbane: Australia 39 vs. Los Pumas 19 12/07/1986 – Sydney: Australia 26 vs. Los Pumas 0 30/04/1995 – Brisbane: Australia 53 vs. Los Pumas 7 06/05/1995 – Sydney: Australia 30 vs. Los Pumas 13 17/06/2000 – Brisbane: Australia 53 vs. Los Pumas 6 24/06/2000 – Canberra: Australia 32 vs. Los Pumas 25 10/10/2003 – Sydney (Mundial): Australia 24 vs. Los Pumas 8 15/09/2012 – Gold Coast: Australia 23 vs. Los Pumas 19 14/09/2013 – Perth: Australia 14 vs. Los Pumas 13 13/09/2014 – Gold Coast: Australia 32 vs. Los Pumas 25 17/09/2016 – Perth: Australia 36 vs. Los Pumas 20 16/09/2017 – Canberra: Australia 45 vs. Los Pumas 20 15/09/2018 – Gold Coast: Australia 19 vs. Los Pumas 23 27/07/2019 – Brisbane: Australia 16 vs. Los Pumas 10 21/11/2020 – Newcastle: Australia 15 vs. Los Pumas 15 05/12/2020 – Sydney: Australia 16 vs. Los Pumas 16 25/09/2021 – Townsville: Australia 27 vs. Los Pumas 8 15/07/2023 – Sydney: Australia 31 vs. Los Pumas 34

En total, hubo 20 enfrentamientos en Australia, con 3 triunfos de Los Pumas (1983, 2018, 2023), 15 victorias australianas y 2 empates.