Comenzó el segundo tiempo: Los Pumas empatan con Australia por el Rugby Championship

Los Pumas visitan a los Wallabies en Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición. El encuentro se lleva a cabo en el Queensland Country Bank Stadium ante unos 25 mil espectadores.

Santiago Carreras abrió el marcador con un penal y luego amplió con otra patada a los 15 minutos. Sin embargo, a los 23, los Wallabies respondieron con un try de Nic White convertido por Tom Lynagh para dar vuelta el marcador 7 a 6.

Lejos de desmoronarse, el equipo de Felipe Contepomi reaccionó con determinación. Bautista Delguy apoyó el primer try albiceleste y, aunque Carreras falló la conversión, el equipo argentino pasó al frente 11 a 7. Minutos más tarde, otra gran jugada de Santiago Carreras terminó con Mateo Carreras en el in goal. Esta vez, el propio apertura acertó la conversión para estirar la diferencia.

Con una defensa sólida y un ataque contundente, Los Pumas se fueron al entretiempo con un parcial de 21 a 7, ratificando que llegaron a Australia con la confianza elevada tras el histórico triunfo frente a los All Blacks y con la ilusión de dar otro golpe en el Rugby Championship.

Se acerca Australia en el segundo tiempo Joseph-Aukuso Sua'ali'i apoyó para los Wallabies. Además, los locales consiguieron la conversión a través de Tom Lynagh. Por ahora, ganan Los Pumas 21 a 14.