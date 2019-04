Colón goleó a Acassuso y avanzó en la Copa Argentina

Colón goleó esta noche a Acassuso por 3 a 0, en el estadio de Temperley, por los 32avos. de final de la Copa Argentina y en la próxima fase deberá enfrentar a Sol de Mayo, de Viedma.

Los goles santafesinos fueron señalados en el primer tiempo por el colombiano Wilson Morelo (24m) y el tucumano Luis Rodríguez (42m), mientras en el segundo decoró las cifras el volante Fernando Zuqui (44m).

Colón, de pobre campaña en la Superliga en la que terminó en la antepenúltima posición con 23 puntos y que el último fin de semana quedó eliminado por Tigre de la Copa de la Superliga, encaró este compromiso con algunos habituales suplentes para tener minutos de rodaje, por decisión del DT Pablo Lavallén.

Mientras que cerca de 400 hinchas que se acercaron desde Santa Fe desde el comienzo hostigaron a los jugadores 'sabaleros' con distintos cánticos, en especial, pidiéndoles que "transpiren la camiseta" y con "que se vayan todos".

En cambio, Acassuso, quinto en las posiciones de la primera B Metropolitana, presentó un equipo 'mix', preservando algunos titulares para el partido del lunes en que visitará a Sacachispas en procura de seguir sumando por el ascenso directo a la B Nacional.

Incluso, el elenco 'albiazul' debió sustituir en la plantilla inicial al volante Gonzalo Bozzoni, lesionado durante el calentamiento previo, por Esteban Pipino.

Dentro de este panorama se desarrolló un juego de lucha reñida y equilibrada en el medio campo durante el primer tiempo, cuando Colón se puso en ventaja por la mayor jerarquía de sus hombres de avanzada.

El 'Pulga' Rodríguez fue determinante, primero ejecutando un certero tiro libre para que Morelo abriera el marcador y más tarde puso su destacado sello para el segundo gol 'sabalero'.

En el segundo período, Acassuso adelantó sus líneas en procura de cambiar la historia generándole algunos revolcones al arquero Leonardo Burián, pero sin la capacidad necesaria para convertir.

El vencedor trató de controlar el juego, sólo discreto, y ante un error del arquero Álvarez, apareció el ingresado Zuqui para decorar la goleada.

El ganador se llevó el premio de 670 mil pesos y la clasificación para jugar con Sol de Mayo, de Viedma, que juega en el Federal A, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo rionegrino accedió a la siguiente fase por haber eliminado por penales a Rosario Central, último campeón de la Copa Argentina.

= Síntesis =

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Andrés Cadavid y Clemente Rodríguez; Mateo Hernández, Franco Zuculini, Guillermo Celis y Leonardo Heredia ; Luis Rodríguez y Wilson Moreno. DT: Pablo Lavallén.

Acassuso: Lucas Alvarez; Luis Monge, Andrés Zanini, Oscar Padula Castro y Ramiro Fernández; Rodrigo Godoy, Nicolás Magno, Matías Rojas y Esteban Pipino; Lorenzo Monti y Agustín Auzmendi. DT: Alejandro Friedrich.

Goles en el primer tiempo: 24m, Morelo (C) y 42m. Luis Rodríguez (C).

Gol en el segundo tiempo: 44m. Zuqui (C).

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Emanuel Grespán por Godoy (A); 11m. Matías Fritzler por Heeedia (C); 19m, Gabriel Esparza por Hernández (C); 29m, Rafael Monti por Pipino (A); 33m, Fernando Zuqui por Zuculini (C)

Amonestados: Cadavid y Hernández (C). Zanini (A).

Arbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).