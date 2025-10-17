Colapinto finalizó P16 en la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos y Lando Norris fue el más rápido
Franco Colapinto, piloto de Alpine, mostró un buen ritmo en la primera y única práctica en Austin y con un giro de 1:34.653 finalizó P16.
Luego de una semanas sin carreras y en el que aprovechó para descansar tras el olvidable GP de Singapur, Franco Colapinto volvió a subirse al A525 de Alpine y salió al Circuito de las América para disputar la primera y única sesión de prácticas libres del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1, ya que esta semana habrá carrera Sprint en Austin, Texas.
En su presentación en el mítico trazado estadounidense, el pilarense tuvo un buen rendimiento, logró marcar cuatro vueltas rápidas, mostró un buen ritmo de cara a la Sprint shootout y con una marca de 1:34.653 con gomas blandas finalizó en el puesto 16° y venció, una vez más, a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó P17.
La vuelta de Franco Colapinto en la FP1 de Estados Unidos
Por su parte, Lando Norris de McLaren terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre (1m33s294), seguido a 255 milésimas por el sorprendente alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a 279 milésimas por el australiano Oscar Piastri, con el otro McLaren.
Ahora, a partir de las 18:30 (hora de Argentina) se disputará la Sprint Shootout en la que todos los pilotos buscarán mejorar su rendimiento con respecto a la FP1 y así poder terminar en lo más alto de la parrilla para largar en la Sprint de este sábado a las 14:30. Luego, a las 18:00 se llevará a cabo la clasificación y por último, el domingo a las 16:00 se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en lo que será la décimo tercera carrera de Colapinto a bordo del Alpine.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Estados Unidos
Final de la práctica 1 del GP de Bélgica: Colapinto P16
El número 43 de Alpine cerró su participación en la primera y única jornada de entrenamientos libres en el Circuito de las Américas en Austin. De sus cuatro intentos de vuelta rápida, el mejor tiempo que marcó fue de 1:34.653 (en su cuarta vuelta rápida) con gomas blandas y finalizó P16 en la FP1. Por su parte, el piloto de McLaren, Lando Norris, fue el líder de las prácticas, y Nico Hulkenberg de Kick Sauber dio la gran sorpresa y lo escoltó. Por su parte, Oscar Piastri completó el podio.
Buen tiempo de Franco Colapinto en su última vuelta rápida
El argentino dio su mejor giro en el Circuito de las Américas y en su cuarta vuelta rápida, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:35.149 con gomas blandas, se ubicó en el 15° puesto y quedó a 1.8 segundos de Lando Norris.
Colapinto prueba ahora la regularidad de su Alpine y cae al último lugar
Franco Colapinto no está exigiendo el auto y gira, promedio, dos segundos más lento que en su mejor vuelta. Es por eso que quedó otra vez último en el clasificador, ya que Gabriel Bortoleto lo dejó atrás con su Sauber.
Sigue bajando sus tiempos Colapinto tras su tercera vuelta rápida
Luego de pasar rápidamento por los boxes, el argentino volvió a marcar un nuevo tiempo y cada vez está mejor. En esta ocasión su marca fue de 137:130 con gomas duras y a pesar de que quedó a 2 segundos del líder, Max Verstappen, volvió a bajar su tiempo con respecto a los anteriores que firmó.
Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida
El argentino dio su segundo giro en el histórico y emblemático circuito de Austin y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:39:269 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.
Primera vuelta de Colapinto en la FP1
El argentino salió de los boxes junto al resto de los pilotos y después de una vuelta de reconocimiento marcó su primer tiempo en la FP1 de Estados Unidos. Esa marca fue de 1:40:201 con gomas duras y quedó 3.4 segundos del mejor tiempo de la serie, Lewis Hamilton.