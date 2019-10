Cheika versus Jones, rivales con varios puntos en común

Dos personajes que están permanentemente en las marquesinas de las últimas Copas del Mundo de rugby se verán las caras liderando a sus equipos en lo que puede llegar a ser un encuentro épico por los cuartos de final, el sábado a las 4:15 (hora argentina) en el Oita Stadium.

Ambos tienen mucho talento a la hora de declarar y de preparar sus partidos, por lo que esta semana ha sido muy movida para los medios de comunicación en materia de declaraciones de uno y otro lado.

Algunos hablaron de una suerte de magnetismo positivo hacia Inglaterra emanados por los "dioses del tifón" a lo que cuando Michael Cheika fue consultado para dar una opinión del rival comandado por Eddie Jones respondió: "Amigo, realmente no tengo una".

Al ser consultado sobre la racha negativa de seis derrotas al hilo en el mano a mano con Jones entre Inglaterra y Australia, el entrenador de los Wallabies consideró que los resultados del pasado "son irrelevantes" y agregó que "mirar para atrás sólo te producirá dolor de cuello".

Ambos están parados en un camino llamado obsesión. Pero hay otras rutas que los unen ya que los dos perdieron una final de Copa del Mundo (Jones en el 2003 y Cheika en el 2015), por lo que buscarán tomarse revancha de aquellas frustraciones en lo que promete ser un partido único en el Oita Stadium.

Pero en sus épocas como jugadores también coincidieron en un histórico partido disputado en Sidney defendiendo la camiseta del Randwick Club frente a los All Blacks. El famoso encuentro que tuvo a Eddie Jones como hooker y a Michael Cheika como tercera línea se disputó en el Coogee Oval con Nueva Zelanda ganando 25-9.

Bob Dwyer, entrenador que lideró a Los Wallabies a la conquista de su primer título en el mundial de 1991, es una de las pocas voces autorizadas para hablar de los dotes de ambos ya que también los dirigió en el club de Sidney.

El actual presidente de Randwick destacó la evolución y el desarrollo de Jones y Cheika en su rol de entrenadores, mientras se lamentó por el fallecimiento de Jeffrey Sayle hace dos semanas, quien tuvo una influencia enorme para la carrera de ambos.

Los lazos que unen a Jones y Cheika quedaron en plena evidencia cuando Dwyer habló de lo que significaba la pérdida de Sayle.

En el funeral realizado en Sidney, expresó en la iglesia que quería asegurarse de ver a su amigo con una sonrisa porque es una señal de que el rugby se inventó para divertirse.

"Entrené a Jeffrey, Eddie y Cheik en el club. Estaba convencido de que Jones iba a ser entrenador porque tenía mucha experiencia, mientras que Cheika recién comenzaba a aparecer en escena como jugador", manifestó Dwyer.

A su vez contó que "cuando dejé de entrenar al Randwick, Cheik todavía era un joven jugador y recuerdo cuando aplicó para un trabajo en Leinster me pidieron referencias y dije que no encontraba razones para negar que algún día iba a ser entrenador de Australia".

"Los puntos en común más fuertes que atraviesan a Jeffrey Sayle y la manera de entrenar de Eddie y Cheik está basado en que disfrutan realmente lo que están haciendo", resaltó.

"Son extraordinarios mostrando ese orgullo personal y las maneras de conducir a sus equipos. Cada uno en su rol creo que tienen una ligera diferencia ya que Eddie es brutal conociendo las limitaciones de sus equipos lo que lo hace más grande y siendo siempre muy honesto".

"Uno sabe que cuando estás en una situación definitoria de plena evolución no hay tiempo para grandes lujos. Correr para adelante y ser honesto también es una buena descripción para Cheik y lo que debe estar haciendo pensar a Eddie".

Sayle era el entrenador de Randwick Club en 1988 pero se perdió el partido ante los All Blacks porque estaba grave con una enfermedad en el hospital. John Quick, quien fue entrenador de Japón en la Copa del Mundo 1987, se hizo cargo de un equipo que tenía como hooker a un tal Jones y a un tercera línea con una vincha en su cabeza de apellido Cheika.

Aquella inolvidable tarde Nueva Zelanda, que se había consagrado campeón del Mundial 1987 (el primero en la historia) un año antes, ganó por 25-9 con un equipo integrado por leyendas como Sean Fitzpatrick, que enfrentó a Jones, y Buck Shelford que tuvo un mano a mano con Cheika. Pero la sorpresa estuvo centrada en el club local que reforzó sus filas con jugadores de la talla y calidad de David Campese, Ewen McKenzie y Simon Poidevin, quienes no eran originalmente del Randwick.

Dwyer quedó impresionado con el nivel mostrado por Japón para alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final y está convencido que para dicho logro, Eddie Jones tuvo mucho que ver amen del trabajo de Jamie Joseph y Tony Brown. Resaltando que Japón cambió su mentalidad en la RWC 2015 cuando consiguió la histórica victoria ante Sudáfrica en Brighton. "Les dije a los entrenadores de Randwick que el ejemplo de Japón en esta RWC 2019 es una lección de cómo se debe jugar al rugby", destacó.

No obstante, a pesar seguir atentamente las carreras de Jones y Cheika, Dwyer estará apoyando a un equipo solo el sábado. "Mis esperanzas están puestas al 100% en Australia. Eddie me cae bien, lo admiro y estaré disponible para hablar con él cuando así lo él desee", avisó. "Sin embargo yo fui consultado acerca de la posibilidad de entrenar a otro equipo nacional a lo cual desistí porque no hubiese podido enfrentarme con Australia".

"Nada me permitiría ir en contra de Australia".