Centurión volvió a cargar contra Eduardo Coudet

El delantero de Atlético San Luis, de México, Ricardo Centurión, afirmó hoy que no quiere "volver a Racing, porque esa es una etapa cerrada", en respuesta a unas afirmaciones del presidente académico, Víctor Blanco, mientras que volvió a referirse a su pelea con el entrenador Eduardo Coudet.

Centurión le respondió a Blanco, quien manifestó en los últimos días que en el caso que el club mexicano no comprara el pase del jugador, tenía "las puertas abiertas para regresar" a la Academia.

El atacante de 26 años agregó: "Ojalá la pueda romper acá para que Racing pueda recuperar lo que invirtió", al referirse a la posible compra de su pase por parte del equipo azteca, donde se desempeña a préstamo por un año, en declaraciones a Fox.

Además el jugador nacido en Avellaneda explicó a que se debió el empujón que le suministró al técnico, Eduardo Coudet, en el partido ante River en el Monumental por la Copa Libertadores: "Antes del cambio me preguntó de mala manera si estaba cagado", reveló.

"Hizo dos cambios en el partido y yo sentía que iba a ser el tercero. Cuando voy con la mejor, me dice: '¿Qué estás cagado?'. No me lo preguntó bien, no me lo dijo en buen tono. Yo no le quise meter leña al fuego. Siguió con gestos. Ahí es cuando aparece Leo Sigali, que le dice que parara un poco. Seguía insultándome y diciéndome cosas. Cuando da la charla en el entretiempo, yo no lo miraba. Estaba con cara de ojete. Yo no lo disimulaba. Tendría que haber hecho otra cosa. Yo jamás voy a estar cagado. River tiene los vestuarios separados y ya con las pulsaciones a mil después del partido, la mejor decisión que tomó él fue no cruzarme. Ya entrando, les dijo a los dirigentes 'es el o yo, sino en conferencia me voy'. No me dejó una opción para que me quedara en el plantel. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a Milito a las doce de la noche", detalló.

Por último, Centurión criticó el planteo táctico del Chacho para ese partido: "Nunca jugamos con dos cincos de marca y justo con River salimos a especular", cuestionó, mostrando resabios del enfrentamiento que mantuvo con el técnico.

TyC Sports