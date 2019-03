Centurión se calentó y repartió insultos

El video se viralizó en minutos. Ricardo Centurión, jugador de Racing, estaba participando de un torneo relámpago en un club de Sarandí y, luego de tirar un taco, recibió una patada del arquero rival que generó un tumulto entre jugadores de ambos equipos.

Pero a Ricky no le gustó que se difundieran esas imágenes. "Por qué no suben este @TyCSports @DiarioOle @FOXSportsArg, les encanta el puterío, por qué no se van bien a la re concha bien puta de su madre", escribió en su cuenta de Twitter.

Por qué no suben este @TyCSports @DiarioOle @FOXSportsArg les encanta el puterio por qué no se van bien a la re concha bien puta de su madre pic.twitter.com/Bi1Ft4r738 — ricardo adrian centurion 10 (@rickcenturion) March 19, 2019

Centurión se refería a otro video de aquella noche en el que tira una bicicleta y deja sentado al arquero rival antes de meter un gol.