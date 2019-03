Centurión rompió el silencio tras el cruce con Coudet

El delantero de Racing Club, Ricardo Centurión brindó hoy una entrevista a TyC Sports en la que habló del cruce que tuvo con el entrenador Eduardo Coudet antes de entrar a la cancha en la derrota frente a River. El ex Boca se mostró arrepentido por lo que hizo y habló de sus constantes problemas disciplinarios.

​"Estaba fastidioso por haber quedado afuera del once inicial. Tampoco pido explicaciones de por qué me sacan, pero a nadie le gusta quedar afuera del equipo titular y capaz el Chacho me vio con cara de orto. Después me tocó entrar y ya todos sabemos lo que sucedió", comenzó diciendo el atacante de la Academia.

Luego agregó que "fue un trago muy amargo porque el Chacho no se merecía que lo empuje. Son cosas que se arreglan en otro lado, puertas adentro. Me queda como enseñanza. Fue la gota que rebalsó el vaso y se tomaron medidas. Me dolió mucho pero ahora ya me siento bien. Va más allá de si sigo o no en Racing".

Además, Ricky reconoció que está en deuda con Coudet. "Me la terminé agarrando con el que no me la tenía que agarrar. Me llamó, me reventó el teléfono para que venga, me bancó muchísimas cosas personales que me las guardo. Me hubiese gustado charlar cara a cara con él".

"Hay algo en mi cabeza que no debe funcionar bien. Si vos me decís 'si vos lo reconocés, ¿por qué lo hacés?', voy y lo hago sin saber".

Por último, con respecto a sus constantes problemas indisciplinarios, Centurión relató que "hace seis años debuté y me encontré con un mundo superior al que yo estaba acostumbrado. Ya no pongo mas excusas. Hay cosas que no supero. No me hace feliz lo material, hay muchas cosas que prefiero no tener. Quiero ser jugador de fútbol, quiero jugar en las mejores ligas, quiero jugar un Mundial y tengo un montón de sueños, pero si me mando estas cagadas, es imposible".