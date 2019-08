Centurión marcó su primer gol en México

El argentino Ricardo Centurión (ex Racing Club y Boca Juniors) convirtió anoche el gol con el cual San Luis igualó ante Pumas de la UNAM, como visitante 1 a 1, en cotejo por el Grupo 8 de la Copa de México.

Centurión convirtió con un cabezazo a los 21 minutos, pero Pumas empató a los 80 con un tanto de Amaury García, en el partido desarrollado en el estadio Olímpco del Distrito Federal.

En San Luis atajó Alex Werner (ex Boca y Atlético Rafaela) y Oscar Benítez (ex Lanús, Boca Juniors y Argentinos), ingresando en el segundo tiempo Germán Berterame (ex Estudiantes y San Lorenzo) señaló SoccerWay.

Los argentinos Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori convirtieron en el triunfo de Monterrey ante Universidad de Guadalajara, equipo del ascenso, por 2 a 1 en partido por el Grupo 2.

En el estadio de Rayados en Monterrey Sánchez (ex River, Racing y Godoy Cruz) puso el 1-0 a los 61 minutos y Funes Mori (ex River) el 2-0 a los 66, descontando Daniel Amador a los 72.

En Monterrey, vigente campeón de la copa, el arquero argentino Marcelo Barovero fue suplente y atajó Luis Cárdenas, señaló SoccerWay, según lo decidiò el entrenador uruguayo Diego Alonso.

Toluca, dirigido por el argentino Ricardo Lavolpe, le ganó a Alebrijes de Oaxaca por 1 a 0 con gol en contra de Juan Aguayo cuando sólo se habían jugado ocho minutos, en cotejo por el Grupo 4.

El torneo seguirá la próxima semana con los partidos Zacatepec-Atlas, Cafetaleros-Monterrey, Mineros-Querétaro, Morelia-Puebla, Juárez FC-Venados, Guadalajara-Santos Laguna, San Luis-Potros y Dorados-Celaya.