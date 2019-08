Cautela máxima en Barcelona con la recuperación de Leo Messi

Leo Messi no se entrenó con el resto del plantel del Barcelona y estuvo realizando ejercicios de recuperación en el gimnasio. El argentino había vuelto a entrenarse con normalidad a mediados de la semana pasada, cuando se lo vio muy activo incluso haciendo fútbol, pero tuvo que parar el viernes porque volvió a sentir molestias en el sóleo. Valverde decidió no arriesgar y por eso no lo convocó para el partido de ayer frente al Betis.

Cautela total es la premisa que hay en el vestuario con Leo. No van a arriesgar en lo más mínimo con su regreso para evitar una recaída, tal y como dijo el técnico después del partido frente al Betis.

Por este motivo, hoy no se entrenó al mismo nivel que el resto del grupo, si bien los titulares de ayer hicieron una sesión de recuperación.

La incógnita es si podrá estar el próximo sábado en Pamplona en el partido que el equipo Blaugrana disputa frente al Osasuna. Todo dependerá de cómo evolucione la lesión del futbolista en estos días.