Cat's Away ganó por demolición

El sexto capítulo de la temporada del Hipódromo de Mendoza obtuvo un aprobado. Más allá de que el nivel de las competencias disputadas no fue sobresaliente, se redondeó una buena jornada. El público pudo disfrutar de buenas victorias y tal vez ese haya sido el aspecto de mayor positividad del dia.

El ganador más destacado de la reunión fue Cat’s Away, quien se impuso por varios cuerpos en el Especial “Día del Trabajador” (prueba central del día). El vástago de Star Dabbler estaba señalado en la previa como el gran favorito de la contienda y no defraudó a la cátedra. Al final se terminó imponiendo por once cuerpos a Amigo Nahuel en el buen tiempo de 1’ 38” 1/5 para la milla de posta normal.

El desarrollo de la competencia tuvo a Punta Arenas firme en la vanguardia desde el vamos, mientras el luego ganador alternaba en los puestos del fondo. Cerca del palo de los 800 metros Daniel Gómez “embaló” a Cat’s Away y el zaino comenzó a acortar distancias con la veloz puntera. Antes de ingresar en la recta ya estaba a casi dos cuerpos de la vanguardia y cuandi pisaron los últimos 300 metros de la prueba pasó de largo para florearse hasta el disco.

Importante victoria de un Cat’s Away que está llamado a ser uno de los fondistas más importantes del medio desde ahora hasta lo que resta de la temporada. El mes pasado el pensionista de Abrales había estado cerca de ganar en La Punta (perdió un hándicap por mínima ante al ascendente Que Vaivén) y hoy pudo conseguir el primer triunfo de su campaña en tierras cuyanas. Tiene clase de sobra el representante de la caballeriza Don Cristóbal y por ende confiamos en que siga por la senda del triunfo.

EL CRACK DEL DÍA

Esta vez la chapa de figura destacada de la fue para Cristian López. El experimentado jinete regresó a la actividad hace unos meses y hoy se fajó una notable faena en la sexta del día para guiar al triunfo al guapo Marcus Traianus, quien se impuso por la cabeza y en dura lucha a Behind The Sun.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 25 de mayo. Esta es una de las reuniones más importantes del calendario turfístico de la provincia y por ende se espera quede conformado un importante festival.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SAVALAJE” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CHILINDRINA 58 A. Miranda

2° AHB PERJURIO YM 58 S. Fernández ½ cpo

3° TEMERARIO 58 R. Zapata ½ pczo

U° CONDE BRIAN 58 N. Ochoa 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,80. Dividendo de la Combinada: $ 7,80. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: G. Castañeda. Stud: Don Guillermo. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “PRIVATIVO” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JUGUETE ARGENTINO 54 G. Tempesti

2° EL DANIEL 56 R. Zapata 2 cpos

3° MUÑECO BANKER 55 D. Ledesma 2 ½ cpos

4° HOMEROMAN 56 S. Fernández 1 ½ cpos

5° BRUNETI 55 A. Miranda 6 cpos

6° BAD AND GLORY 57 D. Gómez 1 cpo

7° RISA SKY 53 J. Gómez 14 cpos

U° ROCK IT 56 S. Quinteros 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 27,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 16,75. Dividendo de la Trifecta: $ 1.229,15. Tiempo: 1’ 20” 1/5. Por: Soy Juguete y Blanca y Celeste, de 3 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: El Principiante.

3 ra carrera

Premio: “SHY COLONIAL” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OLA Y CHAU 53 G. Tempesti

2° JUANA EMPRESARIA 57 R. Camiletti 2 ½ cpos

3° CAVILOSA 56 B. Alaniz 1 ½ cpos

4° EMPER MONEY 55 D. Gómez 1 ½ cpos

5° EVIDENCE NOW 55 D. Ledesma 5 ½ cpos

6° MUNDANA 57 S. Fernández 1 ½ cpos

7° BABY BAILA 55 A. Miranda pczo

U° MY-CI-GI 56 J. Gómez 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,85. Dividendo de la Combinada: $ 50,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 95,60. Dividendo de la Trifecta: $ 11,20. Tiempo: 1’ 13” 3/5. Por: Zensational y Ola Grill, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

4 ta carrera

Premio: “DANNY JUSTO” – (Extraoficial) - 425 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SHY NANO 58 S. Fernández

2° MASHIR 58 R. Zapata 3 cpos

3° ARABEE 58 R. Becerra ¾ cpo

4° SEÑORA DE VERONA 58 A. Miranda 1 ½ cpos

5° PECO DAN 58 D. Ledesma 1 ½ cpos

U° AMOR VERDADERO 58 J. Ortíz 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,55. Dividendo de la Combinada: $ 6,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,15. Dividendo de la Trifecta: $ 15,75. Tiempo: 23” 2/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Santa Rosa. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “SÚPER BUBÚ” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GLOBAL GUAPA 56 L. Caronni

2° SEÑORA ENAMORADA 56 R. Zapata 4 ½ cpos

3° REE LUDICA 55 G. Tempesti 4 cpos

4° QUEEN OF DUBAI 55 J. Gómez 3 ½ cpos

5° RECIT THUNDER 57 S. Fernández 2 ½ cpos

6° VIRGEN TURCA 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

7° E MARÍA MAGDALENA 55 J. Ortíz 2 ½ cpos

U° MILAGRITO 54 W. Escudero 4 ½ cpos

No corrieron: (2) SALTA STAR, (5) ALMERARES. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Dividendo de la Combinada: $ 5,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,75. Dividendo de la Trifecta: $ 17,30. Dividendo de la Triple: acertada con 395 vales, valor del vale $ 27,60. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Global Hunter y Sail Away, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: San José (San Juan). Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “GALLILEO’S TOWN” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARCUS TRAIANUS 58 C. López

2° BEHIND THE SUN 56 A. Miranda cbza

3° TARRABOM 55 J. Gómez 2 cpos

4° FORTY RELÁMPAGO 53 G. Tempesti 6 ½ cpos

5° PENUCHO 55 B. Alaniz 1 ½ cpos

6° BRUJO NOV 57 R. Camiletti 5 ½ cpos

7° CAZCABEL 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

8° VALLE EZE 55 D. Gómez 3 ½ cpos

PORTOFINENSE (*) 56 L. Caronni

(*) Dio por tierra a su jinete a poco de largar.

No corrieron: (1ª) DIAMOND JUMP, (4) GENOVESI. Dividendo del Ganador: $ 5,55. Dividendo de la Combinada: $ 25,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,80. Dividendo de la Trifecta: $ 635,70. Apuesta Triple: acertada con 19 vales, valor del vale $ 574,02. Tiempo: 1’ 25” 1/5. Por: Equal Stripes y Mubereraat, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: J.R. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “EL TROMPA” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° INTENCIONADOR 56 S. Fernández

2° AIRE PURO 56 A. Miranda 3 cpos

3° TOMI TREASURE 56 J. Gómez 1 ½ cpos

4° HALO MARS 56 S. Quinteros 6 cpos

5° RADISSON BLU 56 D. Gómez cbza

6° HOY ME TOCA 56 E. Sosa 1 ½ cpos

U° ASIATIC SHOES 56 G. Tempesti s/aprec.

No corrieron: (4) PURO CARISMA, (5) OPTIMIST BOY. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 7,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,90. Dividendo de la Trifecta: 9,50. Apuesta Triple: acertada con 6 vales, pagando $ 1.454,17. Placé de la Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 2.181,26. Tiempo: 1’ 14” 3/5. Por: Portal del Alto e Intensa, de 2 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud. La Gran Fortuna. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “EXTREMADA” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ASTIYA DE BOCA 57 R. Camiletti

2° BRUJITA LIZARDI 56 D. Gómez 1 ½ cpos

3° POCHETINA 57 C. López 8 cpos

4° MAMÁ INCA 56 R. Zapata 1 ½ cpos

5° CATCH THE HUSSY 56 J. Gómez 6 cpos

6° CESTARINA 56 S. Quinteros 1 cpo

U° PEQUEÑA OBI 56 A. Miranda 16 cpos

No corrieron: (3ª) TELE DORADA. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 9,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,65. Dividendo de la Trifecta: $ 46,70. Tiempo: 1’ 15” 4/5. Por: Arándano en Boca y Roman Girl, de 2 años. Cuidador: J. Camiletti. Stud: El Vagabundo.

9na carrera

Especial: “DÍA DEL TRABAJADOR” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAT’S AWAY 56 D. Gómez

2° AMIGO NAHUEL 58 C. López 11 cpos

3° DANCE JUMP 54 W. Escudero 14 cpos

4° PUNTA ARENAS 58 D. Ledesma 2 cpos

U° REY DE LA BAILANTA 59 A. Miranda 7 cpos

No corrieron: (3) MAREMOTO INC, (5) ORANGE NUGGET. Dividendo del Ganador: $ 1,45. Dividendo de la Combinada: $ 2,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,05.Tiempo: 1’ 38” 1/5. Por: Star Dabbler y Catalina Linda, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Premio: “PRINCESA” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HAT SALVAJE 58 A. Miranda

2° AMIGO TALENTOSO 58 S. Fernández 2 ½ cpos

3° ONE LAST KISS 58 R. Zapata 2 cpos

4° CÓNDOR FABULOSO 58 D. Ledesma 2 cpos

5° ARCHIDUQUE 60 C. Domínguez 1 ½ cpos

U° ABUELO ANTONIO (*) 58 S. Calderón 5 cpos

(*) Largó con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,45. Dividendo de la Combinada: $ 11,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,90. Dividendo de la Trifecta: $ 17,20. Tiempo: 28” 2/5. Cuidador: A. Aguirre. Stud: Los Paisanos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.