Casemiro salvó al Real Madrid sobre el final

El Real Madrid no pudo pasar del empate este martes ante el Brujas (2-2) en la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions' y se complica la vida en Europa tras su derrota del debut en París, en un partido donde todo fue en contra para los blancos después de una excelsa primera mitad del equipo belga.

El conjunto de Zidane sigue siendo muy irregular. Un día es brillante y al otro recupera sus peores defectos. Nunca sabes cómo va a salir la moneda, no termina de haber continuidad y este martes fue buena prueba de ello.

Los pupilos de Philippe Clement dieron por bueno el empate pese a sus acciones aisladas y no tuvieron excesivos problemas en contener la presión del equipo español. El reparto de puntos obliga al Real Madrid a no fallar en sus próximos envites si no quiere despedirse antes de tiempo del Viejo Continente.