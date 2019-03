Caruso: "Si zafamos del descenso, será un milagro"

El flamante entrenador de San Martin de Tucumán, Ricardo Caruso Lombardi, señaló que si su equipo "zafa del descenso será un milagro", tras la victoria por 3 a 1 ante Huracán, en el estadio Tomás A. Ducó, por la 22da. fecha de la Superliga.

"Tenemos cuatro finales y esta fue la primera. Si zafamos del descenso será un milagro, algo increíble, pero tengo esta confianza de que finalmente sucederá", reiteró el entrenador del "Ciruja", de 57 años.

"Lástima que se nos escapó con Lanús en la fecha pasada. porque casi no nos habían pateado al arco", se lamentó el "Tano" respecto de la caída frente al "Granate" por 2 a 1, por la fecha anterior.

"Me voy muy contento con lo que hicimos hoy, porque hice cinco cambios pero igual no se resintió el equipo. Se atacó y se defendió cuando hubo que hacerlo, porque fuimos muy ordenados y en el primer tiempo ya no merecíamos irnos empatando", afirmó.

Caruso Lombardi reconoció que tuvo "problemas para armar el equipo. Es que llegamos muy sobre el filo, pero estamos con vida aunque a veces te fallan los nervios", admitió.

"Ahora se viene Boca en Tucumán (domingo a las 20) y será otra final para nosotros, porque todos los partidos son complicados, pero lo vamos a jugar con la cabeza y con el corazón", aseguró el técnico del "Santo", que peleará por salir de los cuatro puestos de descenso en lucha con los promedios de Tigre, San Martín de San Juan, Patronato y Belgrano, de Córdoba.