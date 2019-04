Caruso Lombardi se fue de San Martín de Tucumán

Ricardo Caruso Lombardi se alejó de la dirección técnica de San Martín de Tucumán luego de no alcanzar el objetivo de mantenerlo en primera división ni superar los 16avos de final de la Copa de la Superliga, instancia en la que fue eliminado por Unión de Santa Fe.

“Me iba a ir por un día a Buenos Aires si le ganábamos a Unión, porque lo había hablado con los dirigentes, pero como perdimos opté por volver con los jugadores a Tucumán. Todavía me quedan algunas cosas para arreglar con el club y ya después me voy a ir a Buenos Aires como tenía hablado de antemano”, ratificó Caruso Lombardi al diario La Gaceta, por lo que el equipo no tendrá entrenador en el juego por Copa Argentina contra Argentinos Juniors, con fecha aún a definir.

“Creo que de los partidos que me tocó dirigir acá (ocho en total contando cinco de la Superliga, dos de la Copa de la Superliga y uno de la Argentina), el primer tiempo del domingo con Unión fue de lo peorcito. En el segundo mejoramos bastante con los cambios, pero no alcanzó porque ellos cada vez que llegaron fueron contundentes”, admitió.

Y al respecto fue crítico para con el plantel. "Más allá de los inconvenientes que tuve esta semana, en que me aparecieron dos o tres lesionados de la nada, igual no pensé que íbamos a ser tan flojitos, porque nunca pudimos hacer pie en el partido y en ese primer tiempo directamente no hicimos nada. Es lo que le plantee a los chicos en el entretiempo, que tratáramos de darlo vuelta. Pensé en hacer los cambios apenas empezado el segundo tiempo, pero decidí esperar diez minutitos y justo nos metieron el segundo", se lamentó.

“Con los cambios tuvimos varios jugadas para ponernos 2-1, algo que podría haber cambiado la historia, porque ellos no venían tan bien, ya que estaban algo cansados porque venían de jugar Copa Sudamericana, pero cada vez que llegaron fue gol. Y nosotros no tuvimos grandes jugadas de gol, porque terminamos fallando en la puntada final”, agregó.