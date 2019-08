Calleri fue presentado como nuevo jugador del Espanyol

El ex futbolista de Boca Juniors Jonathan Calleri fue presentado hoy como nuevo refuerzo de Espanyol de Barcelona, club de la Primera División del fútbol de España.

El jugador de 25 años, surgido en All Boys, llegó a la entidad catalana a préstamo por un año con una opción de compra de 25 millones de euros, tras su buen paso por Deportivo Alavés, informó la propia entidad en sus redes sociales.

El argentino se convirtió en la séptima incorporación de Espanyol tras el acuerdo de cesión alcanzado entre el club blanquiazul y Deportivo Maldonado, equipo de la Segunda División del fútbol de Uruguay, dueño de su pase y en el que nunca debutó.

Será el séptimo equipo en la carrera del delantero, tras sus pasos por All Boys, Boca Juniors, San Pablo de Brasil, West Ham de Inglaterra y los clubes españoles Unión Deportiva Las Palmas y Alavés, donde marcó 11 goles en 34 partidos.

En Espanyol, Calleri compartirá equipo con otros tres compatriotas: Matías Vargas (ex Vélez Sarsfield), Pablo Piatti (ex Estudiantes de La Plata) y Facundo "Chucky" Ferreyra (ex Banfield y Vélez).