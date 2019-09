Burdisso: "Somos el equipo de semifinales más ofensivo de la Copa"

El mánager de Boca Juniors, Nicolás Burdisso diálogo con el diario Marca de España y habló sobre el momento de Boca, palpitando las semifinales de la Copa Libertadores frente a River. Además, rechazó que tilden de defensivo al conjunto de Gustavo Alfaro.

"Somos el equipo que llegó a semifinales más ofensivo de toda la Copa Libertadores", comenzó diciendo el ex defensor de la Selección argentina. Luego, argumentó que "no nos hacen goles y tenemos nuestro poderío ofensivo. Remitir todo el trabajo que se viene haciendo a un partido no es justo, sobre todo porque los números indican otra cosa. Y después obviamente no depende de mis gustos o no. Tenés una estrategia, la trabajás y después el día del partido en base al resultado decimos si funcionó o no. Es importante que a la hora de los partidos el entrenador sepa qué tiene que hacer y que los jugadores lo sigan".

Con respecto al planteo que hizo Boca en el Monumental, por el que le llovieron las críticas al DT, Burdisso consideró que "era un partido condicionado por dos partidos posteriores. Creo que inconscientemente, los entrenadores o por lo menos el nuestro, pensó en las semifinales. No puedo decir si la semifinal va a ser igual o diferente, lo que sí sé es que estamos preparados".

Además, Burdisso dijo en un extenso diálogo con el diario español que al plantel no le pesa la fallida final de 2018. "Este es un equipo nuevo, todo lo del pasado es más mediático que concreto. El 80 por ciento de este equipo es nuevo, se creó este año. Tiene la obligación de pensar en esto, hoy se encuentra ante una posibilidad, una semifinal de Libertadores ante su clásico rival. No puedo pedirle a ningún jugador que mire para atrás".