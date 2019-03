La renovación del plantel de Boca llegó de la mano de Nicolás Burdisso. Se fueron varios jugadores y llegaron otros tantos. Entre los primeros está Gino Peruzzi, actualmente en San Lorenzo, quien durante su primera reunión con el mánager tuvo un pedido claro: irse a otro club.

"Cuando asumí el rol de Director Deportivo hablé con todos los jugadores, y con algunos, en casos puntuales, les pregunté qué era lo que querían hacer: Gino fue muy claro, me dijo no quería seguir en Boca", contó Burdisso en diálogo con Estudio Fútbol.

"Cuando un jugador me dice que no quiere seguir en Boca para mí no hay una vuelta atrás, es difícil que yo tenga que convencer a un jugador que no quiere jugar en en el club", agregó.

Por último, el mánager explicó que llegaron a un acuerdo y le permitieron a Peruzzi seguir entrenándose con el equipo hasta que surgiera una posibilidad de transferencia: "No fue una decisión mía, fue de Gino", concluyó.