Burdisso: "Cambié la estrategia con De Rossi y puede resultar"

Boca Juniors continúa trabajando día a día en las negociaciones del mercado de pases, en el que por ahora sólo pudo cerrar la llegada a préstamo de Alexis Mac Allister, quien jugó la última temporada en Argentinos y su pase pertenece al Brighton inglés.

Con respecto al resto de las negociaciones, el mánager del club, Nicolás Burdisso, dialogó con el programa No todo pasa, de TyC Sports, y se refirió a los casos de Daniele De Rossi, Maximiliano Meza y la continuidad de Darío Benedetto.

"Es imprescindible mejorar el plantel y la competencia interna, que haya dos jugadores competitivos por puesto e ir mechando a los chicos de Inferiores, y para mejorar el plantel de los últimos seis meses necesitamos jugadores de jerarquía", aseguró el mánager del Xeneize, quien explicó que su participación tiene que ver más con puestos que con nombres específicos.

Sobre Daniele De Rossi, cuya llegada parecía caída ante la supuesta preferencia del italiano por la MLS, se mostró ilusionado y explicó: "Cambié de estrategia, dejé de presionarlo y puede resultar". Luego, agregó que sería "un premio para su carrera y un regalo para los hinchas de Boca", aunque reconoció que hay varios jugadores en ese puesto que están jugando muy bien y que "pueden solamente crecer" al tener a un campeón del mundo al lado suyo.

Burdisso también se refirió a la situación de Mac Allister y remarcó que el volante puede aportar "cosas que en el último tiempo estuvieron faltando", más allá de que su llegada sería solo por un año y a préstamo: "No puedo pensar que un jugador me va a dar respuestas de acá a un año porque yo los resultados los necesito ya".

Con respecto a Maxi Meza, fue contundente al asegurar que "es imposible pagar la cláusula", que es de 15 millones de dólares, aunque las negociaciones no están caídas. "Tenemos Plan B, pero no es fácil encontrar jugadores que jueguen por las bandas, que es la parte que queremos reforzar, sobre todo por la izquierda", agregó.

Finalmente, el ex defensor campeón mundial con Boca mencionó las posibles salidas del club y sentenció: "Si dependiera de mí, los que quieran quedarse se quedan". En particular se refirió al caso de Dario Benedetto, por quien hará lo posible para que se quede: "Esos jugadores carismáticos e ídolos se tienen que quedar en Boca, pero no depende de mí", cerró.