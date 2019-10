Burdisso bancó a De Rossi y habló del futuro de Tevez

Este martes, cuando todavía resuena en el mundo Boca la eliminación en Copa Libertadores a manos de River, Nicolás Burdisso brindó una conferencia de prensa en la que habló de la continuidad de Daniele De Rossi y Carlos Tevez.

Sobre el experimentado jugador europeo, el Mánager confirmó que cumplirá su contrato y se quedará hasta junio del año que viene.

"Vino a la Argentina para jugar en Boca porque era su deseo. Tuvo la mala suerte de forzar para querer estar contra River y lesionarse de nuevo, pero esperamos tenerlo lo antes posible. La jerarquía y su compromiso en la cancha no se discuten", explicó Burdisso.

Entretanto, fue por el mismo camino al referirse a Tevez: "La situación de Carlos me la preguntaron en marzo y dije que en diciembre íbamos a resolverlo. Me lo volvieron a preguntar en julio y ahora vuelvo a responder lo mismo. Hoy no es momento".

"Hoy tenemos la obligación de pensar en estos seis partidos (que quedan), de terminar este semestre de la manera que lo empezamos, primeros en el campeonato y creciendo y construyendo cosas. Al momento justo vamos a tomar una decisión", cerró.