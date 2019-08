Buen arranque de los mendocinos en el Torneo del Interior

Comenzó el Torneo del Interior en su modalidad A y B, el debut de los mendocinos fue con victoria y resalta la de Marista en su visita a Rosario.

Liceo doblegó a Jabalíes de Río Negro.

TDI A:

Jockey de Rosario 23- Marista 46

TDI B:

Los Tordos 73- Aguará de Formosa 7

Liceo 58- Jabalíes de Río Negro 3

Superioridad absoluta en Carrodilla:

Los Tordos fue muy superior a los formoseños.

Los Tordos hizo de local en cancha de Marista ya que tiene suspendida su cancha y lo hizo derrotando ampliamente a Aguará de Formosa.

Contundente primer tiempo: a los cuatro minutos Emiliano Galiotti llegó al ingoal visitante luego de ganar varios metros. A partir de ahí fue una seguidilla de tries para los locales la característica común de Los Tordos fue su buen juego de manos, especialmente el de los backs que lograron superar varias marcas. La primera parte cerraría con el score de 40 a 0.

El primer tiempo terminó 40 a 0 .

Similar 2do tiempo: La superioridad en el juego era clara y los locales cada vez que tenían la pelota en su poder marcaban diferencias, esto posibilitó la llegada de nuevos tries. Los visitantes solo pudieron marcar un solo try gracias a la presión de su tercera línea.

Once tries hicieron los locales.

El resultado final fue de 73 a 7 en el cual los Azulgranas marcaron 11 tries.

Los Tordos: : 1 Lautaro Villegas, 2 Agustín Gil, 3 Rodrigo Espejo, 4 Agustín Orrico, 5 Juan Bautista Correa, 6 Emiliano Galiotti, 7 Andrés Baeck, 8 Juan Manuel Sánchez, 9 Santiago Pontis, 10 Juan Balzarelli, 11 Francisco Cassone, 12 Matías De Paolis, 13 Angelo Lizzola, 14 Bruno Hernández y 15 Francisco Galdeano: Entrenador: Pedro García Danza

Ingresaron: 16 Isaías Quiroga, 17 Martín Santiago, 18 Facundo Berté, 19 Lucas Rubilar, 20 Rodrigo Robello, 21 Franco Varrenti, 22 Francisco Pueblaz y 23 Tomás Balzarelli, Lucas Cassone.

Aguará: 1. Renzulli, Matias2. Benitez, Gaston Ramiro3. Almirón, Daniel Federico4. Amaya Fourcans, Carlos Gabriel 5. Godoy, Fernando6. Sandoval, Raul Ariel 7. Godoy, 8 Antonio Mazo, Matias Jose 9. Pignocchi, Lautaro 10. Micieli, Juan Francisco 11. Espinola, Sergio Agustin 12. Fernandez Bedoya, Iva13. Casco, Gerardo Alberto 14. Iza, Néstor 15 Agustin Busaniche.

Ingresaron: Maximilian 16. Nasser, Wilton.17. Benitez, Rodrigo18. Garate, Agustin19. Amaya, Rodrigo20. Melian, Fabricio 21. Ballejo, Emilano Augusto22. Fernandez Bedoya, Alfredo Gaston23. Pinto, Luciano Javier: -Entrenador Carlos Toledo.

Tantos: tries de Galiotti, try penal, A.Orrico, F.Cassone (2), Hernández, Galdeano (2), L. Cassone, De Paolis (2), cinco conv de Galdeano y dos de Balzarelli (LT), try de Pinto conv Micieli (A).