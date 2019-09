Bronca en la FIFA por la ausencia de Cristiano en la gala de The Best

La fiesta por la entrega de los premios The Best no fue completa para los principales dirigentes de la FIFA. Es que a Gianni Infantino y sus pares no les sentó para nada bien que Cristiano Ronaldo, uno de los tres finalistas junto a Messi y Van Dijk, no haya aparecido por La Scala de Milán.

Durante la tarde los empleados de la FIFA daban por segura la presencia del crack portugués, sin embargo a medida que las horas fueron pasando su llegada entró en duda, para terminar de confirmar su ausencia cuando comenzó la gala y su asiento quedó vacío.

Según el diario Marca, "los protagonistas se miraban unos a otros y en la FIFA no acertaban a justificar su ausencia", sobre todo teniendo en cuenta que Cristiano vive en Turín, a sólo 150 kilómetros de distancia de Milán.

La FIFA no pudo repetir esta imagen.

A la hora de nombrar al once ideal de la temporada, el único jugador que no estuvo fue él. De hecho, ni siquiera fue mencionado cuando fueron enumerando a los integrantes del equipo.

Minutos después, con Leo ya coronado, Infantino dejó patente su disgusto y se rindió a los pies de Lionel Messi, a quien consideró un justo ganador por ser el mejor de todos.