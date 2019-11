Brasil le ganó a México en el descuento y es campeón mundial Sub 17

Todos los pronósticos estaban en contra y al final se cumplieron, pero no sin que antes la Selección Mexicana Sub 17 acariciara el título del Mundial de la categoría. México llegó a estar arriba 1-0 al minuto 84, pero con dos descuidos en los minutos finales Brasil logró darle la vuelta 2-1 para quedarse con la Copa del Mundo Sub 17.

Sin dominar, el Tricolor se había encontrado con una llegada clara que terminó en gol al minuto 66. Pero cuando se acercaba el final, un penal marcado después de que el árbitro consultara el VAR significó el empate brasileño.

ACABOOOOOOU! É TETRAAAAAAA!



O BRASIL VIRA PRA CIMA DO MÉXICO E SE SAGRA TETRACAMPEÃO MUNDIAL SUB-17! QUE ORGULHO DE VOCÊS!



2x1 | #BRAxMEX #JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/i2QEZLie5d — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 17, 2019

Para mayor crueldad, los mexicanos ya parecían esperar los penales pero al segundo minuto de compensación cayó el segundo gol brasileño que impidió a México ganar su tercer mundial de la categoría, y en cambio sufrir su primera Final perdida ante la verdeamarela en 40 años de historia.