Bou anotó por duplicado en la goleada del Tijuana

El delantero argentino Gustavo Bou, ex jugador de Racing Club, anotó dos goles en el triunfo de su equipo, Xolos de Tijuana, que superó como visitante al Morelia por 4-1 en un partido jugado esta madrugada, válido por la fecha 16 del torneo Clausura de la Primera División de México.

Bou anotó dos goles, el ecuatoriano Miler Bolaños y el mexicano Jesús Angulo convirtieron los otros dos, mientras que para Morelia, dirigido por el argentino Javier Torrente, marcó el colombiano Oscar Pareja, según consignó la Agencia EFE.

En el Tijuana jugaron, además del mencionado Bou, los argentinos Ariel Nahuelpán (ex Nueva Chicago), Julián Velázquez (ex Independiente) y Diego "Pulpo" González (ex Lanús y Racing Club), mientras que en el Morelia lo hizo Gastón Lezcano (ex General Lamadrid).

Esta tarde continuará la fecha con los enfrentamientos Pachuca-Atlas, América-Santos Laguna, Monterrey-Necaxa, Guadalajara-León, y mañana cerrará con Pumas-Toluca, Lobos BUAP-Cruz Azul y Queretaro-Veracruz. Los ocho primeros equipos clasificarán a los Play Off.

Posiciones:

León 38 puntos, Tigres 34, Monterrey 29, Cruz Azul 26, Necaxa, Pachuca y Xolos de Tijuana 25, Puebla 24, Américia 23, Toluca 21, Lobos 20, Santos Laguna 19, Pumas y Atlas 16, Guadalajara 15, Morelia 12, Querétaro 8 y Veracruz 4.