Borré y la conexión con Salah para mejorar en la definición

El delantero colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré, contó cómo fue su experiencia junto con Jaime Pabón, un coach al que contactó para mejorar la definición. La particularidad es que el hombre en cuestión hizo lo mismo con Mohamed Salah.

"Es algo que hice en las vacaciones pasadas. Es un amigo para mí porque no lo conocía y me mostró que el fútbol va agarrado de mejorar y corregir ciertas cosas, tener alguien al lado que te llene de confianza. Él me ayudó a retomar esa confianza", dijo el delantero colombiano en diálogo con TyC Sports.

Además, agregó: "Me enseñó a manejar la tranquilidad adentro de la cancha y estar más enfocado a la hora de tener las ocasiones de gol. También a hacer ciertos movimientos en el área cuando hay mucha gente adentro o tomarme un tiempo más para definir. De a poco voy trabajando y corrigiendo eso. Uno siempre quiere mejorar".

En una entrevista a una radio argentina, Pabón sorprendió con una afirmación contundente: “Santos Borré tiene mejor técnica para definir que Salah”.

"Uno a veces tiene que creer y confiar en lo que tiene para marcar diferencia. Sabíamos lo que tenía y lo que podía dar pero había que trabajarlo y sacarlo a relucir. Cuando uno se tiene esa confianza las cosas se van dando de a poco", cerró Borré.