Borré salió a bancar al Pipa Benedetto

El delantero colombiano de River, Rafael Santos Borré, salió a bancar a Darío Benedetto debido a la sequía goleadora que transita y las criticas que recibe su colega de Boca Juniors.

"Justo ayer estuve viendo el partido y la verdad que me pongo en el puesto de él y a veces me da un poco de bronca porque sé que uno como delantero necesita el gol, necesita ese tipo de oportunidades para agarrar confianza", remarcó el colombiano en diálogo con Fox Sports en referencia a la final de la Copa de la Superliga, en la que el Pipa tuvo las mejores ocasiones del Xeneize pero no pudo concretar ninguna.

"ME DA BRONCA QUE BENEDETTO ERA EL MEJOR DELANTERO DE ARGENTINA Y AHORA LO CRITICAN"#FOXRadio - Rafael Santos Borré se puso en el lugar del goleador xeneize y analizó su momento. pic.twitter.com/2cbkrWgx76 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de junio de 2019

Luego, consideró que "en poco tiempo Benedetto era el mejor delantero de Argentina y ahora mucha gente lo critica, sabiendo que es un gran delantero y si en Boca sigue teniendo la continuidad que tiene, puede ofrecer mucho".

Borré también estuvo cuestionado en este 2019 donde sólo pudo convertir tres goles. Un semestre de bajo rendimiento que le costó su lugar en la próxima Copa América con su Selección.