Boca presentó a sus tres refuerzos

El debut oficial de Boca en el segundo semestre del año está cada vez más cerca. Y a la espera de los próximos partidos, este viernes fueron presentados oficialmente como jugadores de Boca los tres primeros refuerzos: Alexis Mac Allister, Jan Hurtado y Eduardo Salvio.

Presentación de Refuerzos en la Bombonera https://t.co/E18MMJso01 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 19, 2019

A la hora de abrir la conferencia de prensa, Angelici manifestó: "Los tiempos en Europa son distintos a los de Argentina, sabíamos que iba a ser un mercado complicado, pero estamos felices de presentar estos tres refuerzos. Hurtado es el primer venezolano en jugar en Boca, Mac Allister llega a préstamo y Salvio vuelve a la Argentina tras una exitosa carrera en Europa".

Luego habló Mac Allister sobre su llegada al Xeneize: "Estoy muy contento de llegar a Boca, todos saben que soy hincha de este club. Vengo a pelearla, no vengo a pasear, quiero jugar y hacer historia en el club, ya hablé con Alfaro y no fue solamente de fútbol, fue una linda charla".

A su turno, Hurtado analizó su arribo a Boca: "Es un orgullo y una gran alegría llegar a Boca, tanto para mí como para mi familia. Tenía la posibilidad de ir a Europa pero me decidí por Boca porque quiero seguir sumando minutos y experiencia en Argentina. Ya tengo festejos preparados por si hay goles, ja".

Por último, el que habló fue el Toto Salvio: "Para mi mamá fue el mejor regalo mi llegada a Boca. Ella sabe que yo cumplo un sueño llegando acá, me llamó muchísimas veces para que venga y ahora estoy acá, cumpliendo un sueño. Sé que mucho tiempo de adaptación no voy a tener pero me veo disponible para estar en Curitiba".