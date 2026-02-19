Boca está a un paso de cerrar a su tercer refuerzo: pagaría cerca de US$ 3.000.000
Boca aceleró y avanzó en las negociaciones con un delantero extranjero y ahora solo restan detalles para que se ponga la camiseta azul y oro.
Cuando parecía que las negociaciones estaban paradas, Boca Juniors avanzó y está a un paso de abrochar a su tercer refuerzo en este mercado de pases (Ascacíbar y Ángel Romero, los otros dos). Adam Bareiro, delantero con pasado en River y San Lorenzo, llegaría en los próximos días y vestirá los colores del cuadro de la Ribera.
Adam Bareiro a un paso de ser el tercer refuerzo de Boca
La negociación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Fortaleza presentó una contraoferta y se acercó a los tres millones de dólares por el 100% del pase que pretende Boca. Si el Xeneize acepta el cambio en la forma de pago, quedará a un paso de asegurar a su nuevo referente de área.
En el inicio de las conversaciones, el conjunto brasileño había pedido dos millones por el 50% de la ficha, ya que la otra mitad pertenece a River. Sin embargo, el cuadro de la Ribera se mantuvo firme en su propuesta por la totalidad del pase y ahora la operación parece encaminarse. De concretarse, el Millonario recibirá el porcentaje que le corresponde por su sociedad en el jugador.
Adam Bareiro ya dejó señales de su deseo de llegar a la Ribera. Tras convertir en la semifinal del Campeonato Cearense, lanzó un guiño que no pasó inadvertido para Juan Román Riquelme y la dirigencia azul y oro, alimentando la expectativa de los hinchas. En paralelo, Boca negocia contrarreloj para cerrar la operación antes del viernes 20 de febrero y así utilizar el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia. Los tiempos apremian, pero el optimismo crece en Brandsen 805.
Bareiro, listo para el desafío de ser el 9 de Boca
En cuanto a lo contractual, el acuerdo con el futbolista está cerrado: firmaría por tres años, con opción a uno más. Llega con rodaje —cuatro goles en ocho partidos en 2026— y tras pasos por clubes gigantes, listo para asumir el desafío de ser el nuevo 9 del Xeneize.