Boca Juniors

Boca está a un paso de cerrar a su tercer refuerzo: pagaría cerca de US$ 3.000.000

Boca aceleró y avanzó en las negociaciones con un delantero extranjero y ahora solo restan detalles para que se ponga la camiseta azul y oro.

Luciano Chiapasco

Boca está a un paso de abrochar a su tercer refuerzo en este mercado de pases.

Cuando parecía que las negociaciones estaban paradas, Boca Juniors avanzó y está a un paso de abrochar a su tercer refuerzo en este mercado de pases (Ascacíbar y Ángel Romero, los otros dos). Adam Bareiro, delantero con pasado en River y San Lorenzo, llegaría en los próximos días y vestirá los colores del cuadro de la Ribera.

Adam Bareiro a un paso de ser el tercer refuerzo de Boca

La negociación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Fortaleza presentó una contraoferta y se acercó a los tres millones de dólares por el 100% del pase que pretende Boca. Si el Xeneize acepta el cambio en la forma de pago, quedará a un paso de asegurar a su nuevo referente de área.

En el inicio de las conversaciones, el conjunto brasileño había pedido dos millones por el 50% de la ficha, ya que la otra mitad pertenece a River. Sin embargo, el cuadro de la Ribera se mantuvo firme en su propuesta por la totalidad del pase y ahora la operación parece encaminarse. De concretarse, el Millonario recibirá el porcentaje que le corresponde por su sociedad en el jugador.

Adam Bareiro, a un paso de ser el tercer refuerzo de Boca.

Adam Bareiro ya dejó señales de su deseo de llegar a la Ribera. Tras convertir en la semifinal del Campeonato Cearense, lanzó un guiño que no pasó inadvertido para Juan Román Riquelme y la dirigencia azul y oro, alimentando la expectativa de los hinchas. En paralelo, Boca negocia contrarreloj para cerrar la operación antes del viernes 20 de febrero y así utilizar el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia. Los tiempos apremian, pero el optimismo crece en Brandsen 805.

Bareiro, listo para el desafío de ser el 9 de Boca

En cuanto a lo contractual, el acuerdo con el futbolista está cerrado: firmaría por tres años, con opción a uno más. Llega con rodaje —cuatro goles en ocho partidos en 2026— y tras pasos por clubes gigantes, listo para asumir el desafío de ser el nuevo 9 del Xeneize.

