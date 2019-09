"Boca es el único que preguntó por Scola"

Claudio Villanueva, representante del basquetbolista Luis Scola, avisó hoy que Boca Juniors es el "único equipo" que preguntó por él en Argentina, ante los rumores que también lo vincularon con San Lorenzo de Almagro, de cara a la próxima Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

"No hay una propuesta ni conversación clara. Hay muchos puntos de interés, no se ha iniciado una charla formal con ningún club. En Argentina solo Boca manifestó su interés, me llamaron por teléfono. Me gustó mucho lo que escuché de Guillermo Narvarte (DT de Boca)", reconoció el empresario en relación al basquetbolista de 39 años.

Scola se encuentra ahora en China junto con su familia aunque el futuro depende "sólo de él", apuntó el agente.

Además, Villanueva aclaró: "También el tema de Madrid, que salió por todos lados y también algunas cosas de China y de equipos de Europa. Hay que ver el tema económico y hablar de dinero y ver hasta dónde apuestan los equipos que están hablando".

Scola fue una de las figuras en el subcampeonato argentino, con un promedio de 17.9 puntos, 8.1 rebotes, 1.8 asistencias y 18.8 de valoración, en 29.5 minutos dentro del rectángulo de juego.

"Luis ha superado fronteras, tiene un gran profesionalismo, su preparación y la influencia que ha tenido en todos estos pibes. Facundo Campazzo (en Twitter) pidió que Luis juegue los Juegos Olímpicos", cerró Villanueva en una nota con Uno Contra Uno.