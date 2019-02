La noticia de la posible llegada de Ricardo Centurión a Godoy Cruz ha sido tema central de la mañana. Desde Racing no se habían pronunciado al respecto hasta que Víctor Blanco, presidente del club, rompió el silencio.

​"No vamos a hacer nada sin hablar con Coudet. La semana que viene se tomará la mejor decisión. No me imagino nada, no estoy pensando en Centurión, estoy con la cabeza en el partido de mañana", expresó.

¿CENTURIÓN, A GODOY CRUZ? ESTO DIJO VÍCTOR BLANCO#90MinutosFOX - Víctor Blanco fue consultado por la chance de que el jugador salga a préstamo.



Sobre la sanción, reconoció que la decisión del club es apoyar lo del entrenador por lo que el tiempo de la pena es indeterminado.