Bilardo evoluciona y piensa en cómo ayudar a Boca

A las buenas noticias sobre la mejoría en la salud de Carlos Bilardo se le suman, como prueba, algunas futboleras frases que le confió a su amigo Miguel Ángel Lemme, al que dirigió en Estudiantes y lo acompañó como ayudante en Sevilla.

"Bilardo me dice 'Miguel, nosotros tenemos que ayudar a Boca. Yo tengo que estar ahí", confesó el ex ayudante del Narigón em diálogo con Radio Rivadavia. Además, Lemme contó cuál fue el análisis de Bilardo sobre el último superclásico: "Me dijo que River fue superior a Boca en la semifinal. '¿Viste lo que yo siempre digo? Los partidos se ganan con goles".

Por último, contó cómo es el día a día de Bilardo y dio detalles de su recuperación: "Hoy almorcé con él, está muy bien gracias a Dios. Yo lo estoy ayudando del momento malo que pasó, pero ahora está muy bien".