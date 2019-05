Bielsa pagó de su bolsillo la multa por espiar a los rivales

En enero de este año, mucho antes de su gesto de fair play frente al Aston Villa, Marcelo Bielsa fue noticia por un hecho de espionaje. El entrenador del Leeds United había enviado a un miembro de su equipo a ver el entrenamiento del Derby County para ver sus movimientos antes de enfrentarlo en el Championship, la segunda división del fútbol inglés.

A cuatro meses de aquel hecho -que motivó rumores de una renuncia y una larga explicación del argentino en una explicativa conferencia de prensa-, el Loco desveló que él mismo pagó la sanción de 200.000 libras (260.000 dólares) que el club recibió por el caso de espionaje.

"La sanción de la Federación, de 200.000 libras, es una multa económica que recibió el club, no iba contra mí, pero yo soy el responsable de ella y por eso la pagué de mi bolsillo", explicó Bielsa en la conferencia de prensa de este viernes.

Pero no se quedó ahí. Además, el argentino aseguró que él pagará cualquier penalización que el club reciba por los disturbios generados por los jugadores en el encuentro entre Leeds y Aston Villa el pasado fin de semana.

El suceso ocurrió después de que el Leeds se adelantara en el marcador mientras un jugador del Villa estaba tendido en el terreno de juego, ante lo que Bielsa ordenó a sus jugadores dejarse hacer un gol. Antes de esa orden, los futbolistas de ambos equipos discutieron y los dos conjuntos fueron acusados de no controlar a sus jugadores .

Por otro lado, Bielsa echó luz sobre su futuro, desechando la opción que lo ubica fuera del Leeds si no consigue el ascenso a la Premier League. "Nunca dije eso ni tampoco lo contrario. Nunca dije que si no ascendemos no voy a continuar mi trabajo aquí. Nunca dije que me iré o me quedaré. Solo dije que no era este el momento para discutirlo", explicó.

"Se trata -continuó- de recibir la propuesta y aceptarla o no. Pero nunca diría que si no subimos me iré, porque sino estarían diciendo que la importancia de este club está relacionada con la categoría en la que juega".

El domingo, Leeds United visitará a Ipswich Town por la última fecha del Championship. El equipo de Bielsa está tercero a 5 puntos del Sheffield United y a 8 del Norwich City, los dos equipos que lograron ascender directamente, y deberá jugar el repechaje.

Fuente: EFE

